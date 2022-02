Im Osten Deutschlands sind Waschbären zur Plage geworden. Auch in Neuenhagen bei Berlin breiten sich die Tiere aus. Sie wühlen in Mülltonnen, verwüsten Gärten, klettern durch den Schornstein in Häuser, richten sich auf Dachböden Unterschlüpfe ein. Um die Schäden zu begrenzen, machen von der...