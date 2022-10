In Hoppegarten hat sich am Dienstagvormittag (4. Oktober) ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mit.

Der Mann auf dem Rad, 84 Jahre alt, war laut den Beamten auf der Straße Am Kornfeld im Hoppegartner Ortsteil Hönow unterwegs, als sich dort die Tür eines Kleintransporters öffnete, gegen die der Senior krachte. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Er ist laut der Polizei daraufhin in das Unfallkrankenhaus Berlin transportiert worden. „Dort verstarb der Mann jedoch trotz aller ärztlicher Bemühungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem tragischen Ereignis hatte kommen können“, so die Polizei.

Auf wessen Seite steht die Straßenverkehrsordnung?

Zu solchen Unfällen, die auch mit dem englischen Begriff Dooring bezeichnet werden, kommt es häufig. Zweirad-Fahrer stoßen dabei mit der sich öffnenden Tür von Fahrzeugen zusammen, da deren Fahrer oder Fahrerinnen die Tür unachtsam öffnen. Die Folgen können durch den Aufprall und den Sturz oft lebensgefährlich sein.

Autofahrer tragen bei dieser Art der Unfälle zumeist die volle Schuld. Denn die Straßenverkehrsordnung regelt in Paragraf 14 „Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen“: „Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist.“ Und weiter: „Wer ein Fahrzeug führt, muss die nötigen Maßnahmen treffen, um Unfälle oder Verkehrsstörungen zu vermeiden, wenn das Fahrzeug verlassen wird.“ Der Fahrer oder die Fahrerin muss dann nicht nur für den Schaden geradestehen, sondern laut Tatbestandskatalog folgt auch noch ein Bußgeld bis zu 40 Euro.

Wie können solche Unfälle vermieden werden?

Um solche Unfälle zu vermeiden, raten Experten Autofahrern den sogenannten „Holländergriff“ oder „Holländischen Griff“ anzuwenden.

Dabei wird beim Aussteigen auf der Fahrerseite die Tür mit der rechten Hand geöffnet. Denn dabei dreht man sich automatisch zur Seite und nach hinten und erweitert so sein Sichtfeld und nimmt nahende Radfahrerinnen und Radfahrer leichter wahr.