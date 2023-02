Große Aufregung in Neuenhagen: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat die Satzung Grünordnungsplan Trainierbahn Neuenhagen (GOP) in einer Eilentscheidung wegen formeller Fehler vorläufig außer Kraft gesetzt. Damit hat Grundstückeigentümer Gerhard Schöningh auf dem Areal an de...