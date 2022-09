Für einen Rentner in Petershagen-Eggersdorf müssen das schockierende Augenblicke gewesen sein, als er in seinem eigenen Haus überfallen wurde. Wie die Polizei am Mittwoch (21. September) mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 22. Februar dieses Jahres. Dabei gab sich ein Mann als Paketzusteller eines namhaften Unternehmens aus. Laut Darstellung der Polizei klingelte er zur Mittagszeit an einer Haustür an der Feldstraße. Als der Bewohner öffnete, sprühte der Unbekannte sofort Reizgas in Richtung des ahnungslosen Rentners.