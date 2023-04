Ein schwerer Verkehrsunfall hatte am späten Montagabend, dem 17. April, für eine stundenlange Sperrung der Dahlwitzer Landstraße gesorgt. Der Fahrer eines Mercedes hatte gegen 22.10 Uhr die Kontrolle über sein Wagen verloren. Das Auto hatte auf seinem Weg einen Baum gerammt, der durch die Wucht des Aufpralls gefällt wurde.

Den Angaben eines Einsatzleiters zufolge soll der Mercedes zuvor aus Münchehofe kommend, die Dahlwitzer Landstraße in Richtung Berlin befahren haben. In einer Kurve kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr über die Fahrbahnbegrenzung hinaus und krachte gegen einen Baum.

Baum gefällt – Fahrer schwer verletzt

Der hochmotorisierte Wagen ließ sich davon nicht stoppen. Durch die enorme Krafteinwirkung wurde der Baum abgerissen und über das Fahrzeugdach hinweg geschleudert. Erst an einer weiteren Baumgruppe stoppte das Auto. Der Fahrer musste vor Ort durch einen Notarzt behandelt werden, ehe er in das Unfallkrankenhaus Marzahn transportiert werden konnte.

Unfallursache noch unklar

Ein Ersthelfer hatte den Unfall bemerkt und die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrückt. Eine weitere Person, die sich in dem Unfallwagen befand, kam zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt nun eine Fachdienststelle für Verkehrsunfälle in Berlin. Die Dahlwitzer Landstraße war zwischen Friedrichshagen und Münchehofe für rund zwei Stunden voll gesperrt.