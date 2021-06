„Bitte schaltet den Funk ,Kanal AM 9´ ein. Wenn dann die Familie vorbeifährt, soll es ein lautes Hupkonzert von euch geben“, erklärte Mike Stefani, einer der Organisatoren für eine Trauerfeier, die es so in Märkisch-Oderland noch nie gab. Stefani, Lars Leuthäuser und Bernd Janzen hatten Lk...