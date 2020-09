Die vor mehr als einer Woche von Unbekannten mit pinker Markierungsfarbe beschmierte Skulptur „Die Träumende“ des Bildhauers Ulrich Jörke in der Straße An der Stadtmauer wurde am Donnerstag im Auftrag der Stadt Strausberg gereinigt. „Als wir vor ein paar Tagen die Farbe an der Skulptur gese...