Der Corona-Pandemie sind allerorten zum Leidwesen der Menschen zahlreiche Feste zum Opfer gefallen. So wurde in Neuenhagen deswegen bereits zweimal in Folge die Grüne Messe aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. Auch das Oktoberfest, das ansonsten Tausende Besucher zum feuchtfröhlichen Gelage in die Gartenstadt lockt, ist in diesem Jahr wieder abgesagt worden. Schon 2020 war das mittlerweile in der Gemeinde zur Tradition gewordene Bierfest ...