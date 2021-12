In der Nacht zu Sonnabend, 19. Dezember, hat sich ein unbekannter Mann auf einem Privatgrundstück in Neuenhagen herumgetrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, machte er sich dort ein einem Auto zu schaffen. „Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Fahrzeug eine Sonnenbrille. Der Schaden lie...