Am Dienstagnachmittag (15. Februar) wollten Polizisten einen BMW der 7er Reihe kontrollieren, welcher ihnen in der Puschkinstraße aufgefallen war. Doch missachtete dessen Fahrer sämtliche Anhalteaufforderungen und flüchtete durch die Ortslage Rüdersdorf bis Grünerlinde, wo der BMW mit zwei anderen Autos kollidierte.

Bei dem Unfall wurde eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt. Trotzdem hielt der Mann nicht an und fuhr weiter in Richtung Tasdorf. Dort wollte er dann von der B1 in die Seestraße einbiegen. Der Wagen war durch den Unfall aber schon so geschädigt, dass er gegen einen Zaunpfeiler krachte. Der Mann rannte anschließend zu Fuß davon, wurde aber von der Polizei gestellt, die ihn in Handfesseln nahm.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen bereits hinlänglich bekannten 34-Jährigen aus Märkisch-Oderland, der nicht einmal über eine Fahrerlaubnis verfügt. Nach ersten Erkenntnissen stand er zudem unter Drogeneinfluss. Er wird jetzt Einiges zu erklären haben.