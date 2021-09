Seit nunmehr vier Monaten leitet David Idczak kommissarisch die Verwaltung in Buckow und Rehfelde. Der Mann, der dort seit 2008 tätig ist, im Haus selbst seine Ausbildung gemacht hat, hatte sich in diese herausgehobene Stellung keineswegs aktiv gedrängt. Ursächlich waren die Turbulenzen am 10. Ma...