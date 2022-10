Anni, 35 Jahre,

aus Vogelsdorf

Anni (Künstlername Angelina) ist 35 Jahre jung und arbeitet als Feuerartistin und Lichtkünstlerin im Feuershowteam „Beauty & Fire“.

„Ich lebe mit meinem Mann Karsten und meinen sieben Katzen im wunderschönen Örtchen Vogelsdorf“, schreibt sie.

„Ich liebe meinen kreativen Beruf, er bringt Freude, Farbe und Spaß in jede Veranstaltung und bietet mir die Möglichkeit, gerade in dieser, doch schwierigen Zeit, Licht und positive Energie auszustrahlen und den Funken im wahrsten Sinne des Wortes überspringen zu lassen. Ich verbringe meine Freizeit viel an der frischen Luft, liebe Musik über alles und trainiere gerne im Fitnessstudio.“

