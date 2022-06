Die 26-jährige Ina aus Hennickendorf (Märkisch-Oderland) ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Gynäkologie sowie Geburtshilfe. „Jeder Tag ist Geburtstag!“, schwärmt sie. Seit 13 Jahren ist sie mit ihrer Jugendliebe zusammen, und im September heiraten sie. „Das wird das Highlight in diesem Jahr“, was auch ihre kleine Tochter miterleben wird, „unser Mittelpunkt im Leben“. Der schönste Ort für die drei ist ihr Zuhause - am Stienitz- und am Straussee. „Zeit mit meiner kleinen Familie ist das Wichtigste für mich.“

