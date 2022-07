Madleen, 31 Jahre, aus Strausberg

Die 31-jährige Madleen aus Strausberg ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes. „Ich arbeite in einer Senioren-Wohngemeinschaft“, schreibt sie und ergänzt zu ihren Vorlieben:

„Ich koche und backe gerne und unternehme an den Wochenenden viel mit meinem Sohn, wie Fahrrad fahren, Fußball spielen oder schaue, wo verschiedene Veranstaltungen geboten werden. Ich finde es schön, in Brandenburg zu leben, da wir viele Wälder und vor allem Seen vor der Tür haben und nicht weit fahren müssen, um grün zu sehen. Und wenn wir doch mal in die ‚City‘ wollen, ist die S-Bahn gleich vor der Tür, was für das Kind immer eine große Freude ist.“

