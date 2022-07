Noch relativ glimpflich ist am Mittwochnachmittag dank des zügigen Einsatzes der Feuerwehr ein Feldbrand am Ortsrand von Rehfelde-Dorf ausgegangen. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte aus dem Amt Märkische Schweiz (vor allem Rehfelde und Garzau), Strausberg, Hennickendorf und Müncheberg so...