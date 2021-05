Abkühlung an heißen Tagen: Vor allem in Hitzeperioden muss nachgeholfen werden, damit der Rasen saftig grün bleibt. Allerdings geschieht das oft mit Trinkwasser, obwohl sich Wasserknappheit in der Region abzeichnet und es Alternativen gibt. (Symbolbild) © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa