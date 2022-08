Wer in diesen heißen Sommertagen einen Spaziergang am Herrensee in Strausberg unternimmt, erschrickt vielleicht. Denn der See verlandet zusehends. Doch während für den Wassermangel des Straussees ein Lösungsvorschlag nach dem anderen diskutiert wird, ist der Pegelstand des „kleinen Bruders“ ...