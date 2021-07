Wer auf der Bundesstraße 1/5 in Herzfelde unterwegs ist, dem fällt sofort das große Gebäude aus Containern ins Auge. „Wir wollten auch bewusst an die B1, wollten zu sehen sein, das war uns wichtig“, erklärt Nils Clausen. Er ist der Chef der dort ansässigen Containermanufaktur Gesellschaft für modulare Seecontainerbauten mbH, die aus Berlin-Oberschöneweide in den Rüdersdorfer Ortsteil gezogen ist. Schließlich wolle er zeigen, was all...