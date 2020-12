Ein 12 Jahre alter Junge ist am Dienstag gegen 19 Uhr in Strausberg vor einer Verkaufseinrichtung in der Straße Am Annatal von vier männlichen und zwei weiblichen Jugendlichen attackiert worden. Als das Kind gegen einen Fahrradständer fiel, entrissen ihm die Täter sein Mobiltelefon und flüchteten damit in Richtung des S-Bahnhofes Hegermühle.

03341 3300 bzw. über die Internetwache Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland haben Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die bislang noch nicht befragt werden konnten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Dies kann unter der Rufnummerbzw. über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de erfolgen.