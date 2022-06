Vorsichtig nimmt Jorven Buckowitz das winzige Zellulose-Prisma zwischen zwei Finger. Zarte, grüne Blätter wachsen darin empor. Was der Gartenbauwissenschaftler da in der Hand hält, wird einmal ein Pak Choi, zu Deutsch: Chinesischer Blätterkohl. In einem Keller in Berlin-Dahlem wachsen diese und ...