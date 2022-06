Frank Schöbel vor der Open-Air-Bühne in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn. Dort tritt er am 25. Juni beim Auftakt der Schlager Radio Schlager-Hammer-Tour 2022 gemeinsam mit anderen bekannten Stars der Szene auf und bekommt einen Preis für sein Lebenswerk überreicht. © Foto: twinkle/Manfred Behrens