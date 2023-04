Der Countdown läuft: Ab 1. Mai ist das Deutschlandticket nutzbar. Es kann bei zahlreichen Verkehrsunternehmen für einen Preis von 49 Euro erworben werden. Seit dem Vorverkaufsstart am 3. April sind fast 750.000 neue Deutschlandticket-Abos abgeschlossen worden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht davon aus, dass sich insgesamt fünf bis sechs Millionen neue Abonnenten für ein Deutschland-Ticket entscheiden werden.

Hinzu kommen laut VDV-Prognose etwa elf Millionen Stammkunden, die von ihren aktuellen Abos zum günstigeren Deutschland-Ticket wechseln werden. Laut VDV-Präsident Ingo Wortmann werden die Verkäufe des 49-Euro-Tickets langsam, aber stetig steigen.

Nicht nur große Verkehrsunternehmen vertreiben das Ticket

Unter https://www.d-ticket.info/ können Verbraucher bundesweit ihren Anbieter für das Deutschlandticket finden. „Wir helfen dir dabei: Einfach die 5-stellige Postleitzahl deines Wohnorts eingeben und wir listen dir die Verkehrsunternehmen und Verbünde in deiner Umgebung auf, bei denen du das D-Ticket abonnieren kannst – mit direkten Links in Webshops oder App-Stores.“ Zu den Anbietern zählen große Verkehrsunternehmen wie die Deutsche Bahn AG, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), mittlere wie die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) und eine Vielzahl regionaler Unternehmen.

Der VBB wirbt sogar mit Verkaufsstellen mit Personal

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg wirbt damit, dass das Deutschlandticket bei allen Verkehrsunternehmen im VBB als Abonnement erworben werden kann. „Je nach Verkehrsunternehmen stehen Ihnen die Online-Beantragung, die Zusendung eines Wechselformulars und optional die Beantragung in personalbedienten Verkaufsstellen zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Deutschlandticket im VBB auch als Handyticket erworben werden“, heißt es.

Cottbuser haben die Qual der Wahl

Mindestens vier Tipps zur Bestellung via App oder Internet

Eine Besonderheit gibt es in Gebieten mit Grenznähe

In Gebieten mit Grenznähe gibt es zudem eine Besonderheit. Weil das Deutschlandticket in den tariflichen Grenzen der beteiligten Verkehrsverbünde gilt, endet die Gültigkeit des Tickets mit dem letzten Halt im jeweiligen Tarifgebiet. Damit können auch ausländische Haltepunkte in Polen, die heute vom VBB-Tarifgebiet umfasst sind, mit dem Deutschlandticket erreicht werden.

So können mit den Verkehrsmitteln der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt/Oder (SVF) Fahrten nach Słubice, mit Verkehrsmitteln der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) Fahrten nach Krajnik Dolny und mit Verkehrsmitteln der DB Regio Bus Ost GmbH (DRO) Fahrten nach Gubin unternommen werden. Das Deutschlandticket gilt nicht im Eisenbahn-Regionalverkehr für Fahrten nach Polen, also auch beispielsweise nicht nach Stettin.

Brandenburg lehnt Extra-Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen ab

Einige Bundesländer haben sich dazu entschieden, das Ticket für bestimmte Personengruppen günstiger anzubieten – etwa für Studierende, Auszubildende oder Senioren. Die Mehrkosten werden dann meist aus dem Landeshaushalt finanziert. Brandenburg gehört nicht dazu. Hier wird es beim Deutschlandticket kaum Sonderformen oder zusätzliche Rabatte geben. Mit Ausnahme des Landkreises Oberhavel lägen keine Informationen aus den Landkreisen vor, das Deutschlandticket mit zusätzlichen Vergünstigungen zu versehen, sagte ein Sprecher des Landkreistages Brandenburg. Der Landkreis Oberhavel hatte angekündigt, das Ticket Schülern für neun Euro anzubieten und die Differenz zu den 49 Euro ausgleichen zu wollen.

Regulär wird es zunächst in Brandenburg nur das Deutschlandticket oder das Deutschlandticket „Job“ geben. Beim zweiten zahlt der Arbeitgeber einen Teil des Ticketpreises. Allerdings bieten länderübergreifende Regelungen den Kreisen Spielräume: „Bund und Länder haben sich verständigt, dass weitere Rabattierungen für andere Fahrgastgruppen für den lokalen Bereich vor Ort möglich sind“, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Diese Angebote müssten durch die örtlichen Aufgabenträger finanziell ausgeglichen werden.

An einem Schülerticket wird noch gefeilt

Zukünftige Sonderformen könnten nach Angaben der Sprecherin die Schüler betreffen. Dem Ministerium ist demnach bekannt, dass sich die kommunalen Aufgabenträger mit den Möglichkeiten für ein Schülerticket mit bundesweiter Wirkung auseinandersetzen. Derzeit lägen noch keine Kenntnisse über entsprechende Vorschläge vor. Die Schülerbeförderung ist gemäß Schulgesetz Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte.