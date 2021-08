Wir treffen uns an der Bösebrücke. An dem ehemaligen Grenzübergang Bornholmer Straße, wo heute nur noch Gedenktafeln an die einstige Teilung Berlins erinnern. Sonst wirkt der Ort wie eine ganz normale Straße in einer Großstadt.

Detlef Weber kommt pünktlich. Der heute 69-Jährige will hier, an seinem früheren Arbeitsplatz, erzählen wie es war, 17 Jahre lang für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) zu arbeiten.