Der Angeklagte Josef S. am 16. Mai in der zum Gerichtssaal umfunktionierten Sporthalle in Brandenburg an der Havel: Der inzwischen 101-jährige ehemalige KZ-Wachmann soll laut Anklage zwischen 1942 und 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg wissentlich und willentlich Hilfe zur Ermordung von Lagerinsassen in 3518 Fällen geleistet haben. © Foto: Fabian Sommer/dpa