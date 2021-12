Am Montagmorgen (27. Dezember) hat es mehrere Unfälle auf der A115 gegeben

Auf der A115 Richtung Berlin ist es am Montagmorgen zu einer Massenkarambolage gekommen. Involviert waren nach Angaben der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ mindestens 20 Fahrzeuge, darunter ein Rettungsfahrzeug. Die Strecke zwischen Dreieck Nuthetal und Saarmund musste voll gesperrt werden. Auch am Nachmittag wurden Autofahrer gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren. Laut Staumelder war der Stau am Nachmittag 3 Kilometer lang, der Verkehr steht still.

Insgesamt gab es einen Schwerverletzten und sieben Personen mit leichten Verletzungen. Grund für die Unfälle war Blitzeis.