Warten auf den Nachfolger: Hausärzte werden in Brandenburg noch essenzieller für die medizinische Versorgung und gleichzeitig nimmt ihre Zahl ab. Mit vereinten Kräften will man nun mehr Ärzte für die Allgemeinmedizin gewinnen, spart aber an anderer Stelle. (Symbolfoto) © Foto: Christian Charisius/dpa