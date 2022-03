Der Ärztemangel in Brandenburg ist akut. Eltern in der Uckermark sahen sich im Dezember gezwungen, eine Petition zu starten, weil sich im Raum Angermünde keine Nachfolge für die einzige, scheidende Kinderärztin fand. In Strausberg ist der Fall ähnlich: Über fünf Jahre suchte die Fachärztin f...