Leopold Goeppner war ein noch recht frisch promovierter Arzt, als er seine ersten beiden Kinder im Kleinkindalter verlor. Tochter Joanna starb mit zwei Jahren an bösartigen Masern, was mit dem Sohn Johann passierte, ist unklar. Rafften ihn die Pocken dahin? Die grassierten 1795-1796 in der märkisc...