Dort, wo der Todesfahrer über den Bürgersteig des Kurfürstendamms in Berlin raste, sieht man gelbe Kreise auf dem Asphalt. „Sie kennzeichnen die Trümmerteile oder Blutspuren“, sagt Sadik Rustemi. Der 48-jährige Angestellte einer Trattoria in der Rankestraße kann auch genau sagen, welche Markierungen den Verletzten und der toten Lehrerin zuzuordnen sind.

Am Breitscheidplatz Berlin „Amoktat“ am Ku‘damm: 29-Jähriger fährt mit Auto in Menschenmenge – Lehrerin tot, Schüler verletzt Berlin „Ich kam hier zufällig gerade aus der Commerzbank, als der Wagen durch die Massen fuhr. Die Menschen sind durch die Luft geflogen. Ich habe zwei Personen auf der Motorhaube gesehen. Eine Frau mit Kinderwagen muss er wahrscheinlich nur gestreift haben“, berichtet der Berliner MOZ.de.

Ein 29-jähriger Deutsch-Armenier war am Mittwochvormittag an der Gedächtniskirche über Gehwege des Ku'damms und der Tauentzienstraße gerast. Eine Frau starb, etliche Menschen wurden verletzt, darunter Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse aus Hessen.

Der Todesfahrer soll die Lehrerin überrollt haben

„Der Mann hat die volle Kontrolle über seinen Wagen gehabt“, vermutet der Augenzeuge. Denn statt nach der Horrorfahrt durch die Passanten geradeaus gegen den Ampelmast zu prallen, sei er diesem ausgewichen und haben auf der Straße nochmal Gas gegeben.

Rustemie zeigt auf einen Ampelmast der Fußgängerampel an der Rankestraße, um den Passanten nun Blumen gebunden habe. Daneben habe die Lehrerin gestanden. Die Frau sei meterweit über die Kreuzung geschleudert worden. „Danach hat er sie nochmal überrollt“, berichtet der Augenzeuge.

Er habe sofort den Notruf gewählt und fast zwei Minuten mit der Polizei telefoniert, berichtet der Restaurant-Angestellte und zeigt zum Beweis das 1.46 Minuten-Gespräch um 10.25 Uhr auf seinem Handy. Danach sei er in eine Apotheke gelaufen sowie in ein anliegendes Ärztehaus, um nach Verbandskästen und professioneller Hilfe zu fragen. „Ein Schüler und eine Schülerin haben reglos am Boden gelegen. Der Junge musste reanimiert werden.“

Schreckliche Bilder im Kopf

Wie er die schrecklichen Bilder aus seinem Kopf bekommen soll, weiß Sadik Rustemi nicht. „Die werden sicher sehr lange bleiben. Ich habe mir einen Termin beim Arzt gemacht.“

Am Tag nach der Todesfahrt am Ku'damm in Berlin läuft der Verkehr dort wieder normal. Sämtliche Absperrungen am Breitscheidplatz waren am Donnerstag aufgehoben.