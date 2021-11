Einige Brandenburger Gesundheitsämter klagen über Personalmangel - und das mitten in der Corona-Krise. Auf die fortschreitende Digitalisierung blicken Behörden hingegen meist positiv, wie Anfragen bei den Behörden ergaben. Das Gesundheitsamt Barnim gehört zu den Behörden, in denen es an Personal fehlt. Wegen der Pandemie seien 19 befristete zusätzliche Stellen geschaffen worden, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. Davon seien derzeit 14 besetzt. Außerdem seien mehrere Arztstellen aufgrund fehlender Bewerbungen frei. In Landkreis Barnim hatte es erst vor wenigen Tagen einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim gegeben. Elf Menschen starben.