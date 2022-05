Abendliche Froschkonzerte in Brandenburg könnten bald der Vergangenheit angehören. Das legen die am Freitag veröffentlichten Zahlen der Naturwacht Brandenburg nahe. Demnach ist die Anzahl der hier lebenden Unken, Frösche, Kröten und Molche ist in den letzten Jahren stark eingebrochen. Britta Sc...