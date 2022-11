Es geht um 504 Millionen US-Dollar bzw. 460 Millionen Euro. In dieser Höhe erteilt die Weltbank der polnischen Regierung ein Darlehen für die umstrittene Flussregulierung unter anderem an der Oder, derzeit zu beobachten am Flussufer in Słubice gegenüber von Frankfurt (Oder). Die Weltbank steuert...