Wer den Glienicker Weg in Berlin entlangfährt, kommt direkt an einem der wichtigsten und traditionsreichsten Unternehmen Treptow-Köpenicks vorbei: der Berlin-Chemie AG. Seit 1890 wird am Adlershofer Standort geforscht und produziert. Darunter befinden sich Zäpfchenprodukte, Tabletten und nicht-st...