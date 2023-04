Nach Aussagen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) enden die Bauarbeiten auf der Strecke des Regionalexpress 1 zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) am kommenden Freitag (21.4.) planmäßig. Der Schienenersatzverkehr wird eingestellt und die Züge sollen dann wieder ihren regulären Verkehr aufnehmen.

Und das sogar früher als zunächst angenommen. Am Mittwoch (19.4.) hatte es zunächst geheißen, dass der erste Zug ab Frankfurt wieder am Samstag um 01:36 Uhr in Berlin Ostkreuz Richtung Frankfurt losfährt. Einige Stunden später war dann klar, dass es schon am Freitagabend losgehen wird. Dietmute Graf, Pressesprecherin der Odeg, erklärte gegenüber diesem Nachrichtenportal, dass die letzten Busse im Schienenersatzverkehr bis 21 Uhr fahren, danach seien wieder die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn unterwegs.

Die ersten Züge fahren früher als ursprünglich geplant

Laut VBB-App geht es sogar schon früher los: Demnach fährt der letzte Bus von Frankfurt um 18:39 Uhr ab. Der erste Regionalexpress würde demnach 20:26 Uhr den Bahnhof der Oderstadt verlassen. Der internationale Verkehr aus Polen soll mit dem Euro-City wieder aufgenommen werden, der 21:12 Uhr ab Frankfurt nach Berlin fährt. In umgekehrte Richtung soll der letzte Bus kurz vor 20:00 in Erkner abfahren und 21:13 Uhr in Frankfurt ankommen. Der erste durchgehende Zug verlässt 21:07 Uhr Berlin Ostbahnhof und ist knapp eine Stunde später an der Oder.

Am Freitag gibt es für Pendler noch eine Besonderheit zu beachten: Ab 03:00 bis ungefähr 11:00 Uhr wird es wegen eines Streiks der Eisenbahnergewerkschaft (EVG) zu erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr, im Fernverkehr und bei der S-Bahn kommen. Danach ist noch mit weiteren Störungen im Betriebsablauf zu rechnen, bis die Züge wieder nach Plan verkehren.

Schienenersatzverkehr fährt trotz Streik

In diesem Fall sind jedoch die Pendler nach Ostbrandenburg nicht betroffen. Die Busse des Schienenersatzverkehrs für den RE1 sind regulär bestellt und werden nicht bestreikt, erklärt Odeg-Sprecherin Graf. Allerdings enden sie von Frankfurt kommend in Erkner oder in Ostkreuz. Das Bahnunternehmen prüft aktuell, ob einzelne Busse weiter ins Stadtgebiet von Berlin fahren können, wo es Anschlüsse zu U-Bahnen und den Berliner Bussen gibt. Dazu gibt es jedoch noch keine Festlegungen, so die Sprecherin.