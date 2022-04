Die kurzen Rufe des buntgefiederten Wiedehopfs klingen wie dunkle Flötentöne. Kraniche dagegen erkennt man an ihren langgezogenen trompetenähnlichen Lauten. Die tibetanischen Streifengänse haben Tausende Flugkilometer aus Zentralasien hinter sich, bevor sie an der Mündung der Warthe in die Oder...