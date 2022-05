„Es gibt am Europatag nichts Besseres, als in einer Doppelstadt zu sein“, sagte Annalena Baerbock im Audimax der Europa-Universität Viadrina. Die grüne Außenministerin war am Montagvormittag in Frankfurt (Oder) beim Forum Europäischer Städte zu Besuch. Die dreitägige Konferenz unter dem Ti...