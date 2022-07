Unter dem Dach des Vereins Changing Cities e.V. haben sich in ganz Berlin über 60 Initiativen gegründet, die die Verkehrssituation in ihrem jeweiligen Kiez für Fußgänger und Radfahrer verbessern wollen. Hier der Blick in die Kreuzberger Körtestraße, in der durch Poller kein Kfz-Durchgangsverkehr mehr möglich ist. © Foto: Norbert Michalke