Die Mordkommission der Polizeidirektion Ost sucht nach Zeugen zu einem Fall, der womöglich schlimmer hätte ausgehen können. Dabei spielt der Tatort eine ganz besondere Rolle, denn auf der Autobahn 10 bei Fredersdorf-Vogelsdorf gilt kein Tempo-Limit. Hier soll laut Angaben der Polizei im August ein Gegenstand auf ein Auto geflogen sein, nachdem dieser mutmaßlich von einer Brücke geworfen wurde.

Einen Monat nach der mutmaßlichen Tat laufen die Ermittlungen der Mordkommission zu dem Fall weiterhin auf Hochtouren. Besonders wichtig ist es den Ermittlern nun, verwertbare Spuren und auch Zeugen zu finden.

Ermittler suchen Autobahn nach Hinweisen ab

Auch der Gegenstand, der das Auto getroffen hat, wird noch vermisst. „Nachdem das beschädigte Fahrzeug auf Spuren untersucht wurde, gehen Kriminalisten von einem etwa 50 cm großen lackierten metallischen Gegenstand aus, den es nun zu finden galt“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Mordermittler und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei waren am Mittwochmorgen (20. September), einen Monat nach der Tat, entlang der Autobahn 10 unterwegs, um nach Spuren zu suchen. Dafür mussten einzelne Fahrspuren teilweise gesperrt werden. „Ob sich unter den Gegenständen, welche Kriminalisten und Beamte der Bereitschaftspolizei vor Ort sichergestellt haben, der Gesuchte befindet, ist Bestandteil der weiteren Untersuchungen“, so die Polizei.

Metall-Gegenstand von Brücke auf A10 geworfen?

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Sonntagnachmittag, den 20. August, auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf. An diesem Tag war der 37-jährige Fahrer eines schwarzen Skoda gegen 14.08 Uhr in Richtung Autobahndreieck Barnim unterwegs, als sein Auto von einem Metallstück getroffen wurde.

Ein Metall-Gegenstand traf die Scheibe des Skoda, nachdem dieser mutmaßlich von einer Brücke geworfen wurde.

© Foto: Polizeidirektion Ost

„Es ist von der Brücke Fredersdorfer Straße / Bollensdorfer Allee auf die Fahrbahn der BAB10, zwischen den Anschlussstellen Berlin Marzahn und Berlin Hellersdorf gefallen oder geworfen worden“, so der Polizeisprecher. Der Fahrer und seine 14-jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt.

Ein Metall-Gegenstand traf die Scheibe des Skoda, nachdem dieser mutmaßlich von einer Brücke geworfen wurde.

© Foto: Polizeidirektion Ost

Mordkommission sucht nach Zeugen

Aufgrund der Umstände hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) den Fall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Mordermittler der Polizeidirektion Ost suchen dazu auch nach Zeugen, die an diesem Tag (20. August) auf der A10, nahe der Anschlussstelle Hellersdorf, unterwegs waren.