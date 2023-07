Auf 100.000 Einwohner kommen in Berlin 154 gestohlene Autos. Im Kreis Dahme-Spreewald sind es 133, in Cottbus 124. In den meisten Landkreisen Süddeutschlands sind es zwei bis drei Fälle von Kfz-Diebstahl im Jahr 2022. Die Gefahr, dass ein Auto gestohlen wird, ist also nirgends so hoch wie in Berli...