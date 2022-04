Auf der Bundesstraße 87 im Luckauer Ortsteil Duben steht unweit der A13 am Mittwoch (20. April) seit etwa 6 Uhr ein Lkw in Flammen. Nach Angaben der Polizeidirektion Süd musste die Straße in der Ortslage in beiden Richtungen gesperrt werden.

Brand Verletzt wurde niemand. Die Lösch- und Beräumungsarbeiten der Feuerwehr Luckau dauern an. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil der Sattelzug Paletten aus Plastik geladen hat, die immer wieder Feuer fangen, so die Polizei. Warum der Lkw in Brand geriet, muss noch geklärt werden. Vorläufig vermutet die Polizei einen technischen Defekt.