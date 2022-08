Mit zweieinhalb Stunden Verspätung kam Fahrgast Felix Ackermann am am Mittwoch (3. August) an sein Ziel. Dabei hatte er extra die Frühverbindung um 4.15 Uhr aus Warschau genommen. Statt sechs Stunden war der Historiker damit acht einhalb Stunden unterwegs bis ins 500 Kilometer entfernte Frankfurt ...