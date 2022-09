Rund 45.000 Läufer und 4000 Skater werden erwartet: Der Berlin-Marathon 2022 an diesem Wochenende (24./25. September) ist nicht nur eines der größten Sportereignisse in der Hauptstadt. Der Marathon führt auch zu etlichen Straßensperrungen und Umleitungen in großen Teilen von Berlin. Vor allem Autofahrer sollten entweder auf andere Verkehrsmittel umsteigen oder ihre Strecken gut planen. Wissenswertes über den Berlin-Marathon 2022:

Die Strecke: Die rund 42 Kilometer langen Marathons der Skater am Samstag und der Läufer am Sonntag starten auf der Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg und führen dann in einem großen Bogen im Uhrzeigersinn durch Moabit, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz, Charlottenburg und Mitte zurück zum Brandenburger Tor.

Autofahrer können die Marathonstrecke nur über die A100 oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren. Auf einer interaktiven Karte des Veranstalters lassen sich die Uhrzeiten der Sperrungen für alle Stadtteile und Straßen abfragen. Ab etwa 19.00 Uhr soll der Verkehr wieder laufen.

Am Samstagmittag (24.9.) wird dann die komplette Marathonstrecke für den Skater-Wettbewerb abgesperrt. Ab 19.00 Uhr können die Autos wieder fahren. Am Sonntag wird die Strecke erneut ab 7.30 Uhr für Zehntausende Läufer gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach und nach, wenn die Läufer vorbeigekommen sind. Ab Sonntagmittag soll sich die Lage auf dem größten Teil der Marathonstrecke entspannen.

Weltfußballer Kaká beim Berlin-Marathon 2022

Einer der prominentesten Teilnehmer des Berlin-Marathons ist gar kein professioneller Läufer. Der einstige Weltfußballer Kaká wird sich am Sonntag zum ersten Mal über die 42,195 Kilometer lange Strecke versuchen. Wie der 40-Jährige am Freitag in der Hauptstadt ankündigte, will er probieren, unter 3:40 Stunden zu laufen - im Amateurbereich eine Zeit im oberen Durchschnitt. Die halbe Distanz hat der Brasilianer schon absolviert.

„Was ich aus dem Profisport mitbringe, ist mehr die Mentalität. Mein Körper war an andere Bewegungen gewöhnt“, sagte Kaká, der während der Fußball-WM 2006 in Berlin mit Brasilien in der Vorrunde 1:0 gegen Kroatien gewann und dabei das Siegtor schoss. Als Fußballer sei er anderthalb Stunden gelaufen - aber niemals am Stück. Das sei ihm bewusst geworden, als er erstmals 40 Minuten ohne Pause gejoggt sei.

Kaká wird mit seinem Trainer laufen, der ihm Berlin als Strecke für sein Debüt empfahl. „Ein flacher Marathon, eine sehr gute Stadt, gute Atmosphäre - das gesamte Paket hat mich dazu gebracht, in Berlin zu laufen“, erklärte der einstige Offensivspieler, der bei einem der großen Marathons dabei sein wollte. Auch sein Bruder, der allerdings in der Vorbereitung verletzt war, sowie sein Vater, der nach anderthalb Monaten im Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion nur gehen wird, begleiten den Weltmeister von 2002.

Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge will in Berlin Streckenrekord aufstellen

Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge hat sich vor seiner Rückkehr auf die Weltrekordstrecke in Berlin zumindest nach außen zurückhaltend zu seinen Ambitionen geäußert. „Ich erwarte ein sehr gutes Rennen am Sonntag“, sagte der 37 Jahre alte Kenianer am Freitag. Vor vier Jahren war er in der deutschen Hauptstadt in 2:01:39 Stunden zur offiziellen Bestmarke gestürmt.

In einem ZDF-Interview erklärte Kipchoge, er wolle am Sonntag einen Streckenrekord aufstellen. Auf die Nachfrage, dass dies Weltrekord bedeuten würde, antwortete der dreimalige Berlin-Sieger: „Sie können es nennen, wie Sie wollen, ich versuche, einen Streckenrekord zu laufen.“

Kipchoge war 2019 in Wien in 1:59:40 Stunden als erster Mensch unter zwei Stunden über die 42,195 Kilometer geblieben. Da dies aber ein nicht-öffentliches Rennen unter Laborbedingungen war, gilt die Zeit nicht als Weltrekord. Kipchoge betonte erneut, er sehe keine Grenzen und halte das Unterbieten der Zwei-Stunden-Marke auch in einem normalen Marathon für möglich.

Vorjahressieger Guye Adola ist großer Konkurrent bei Marathon

Als einer der größten Konkurrenten am Sonntag gilt Vorjahressieger Guye Adola aus Äthiopien, der 2017 Zweiter hinter Kipchoge wurde. Sollte es wie vorhergesagt milde Temperaturen, einen zunächst bewölkten Himmel und wenig Wind geben, wären schnelle Zeiten auf dem flachen Kurs zumindest möglich.

Berlin-Marathon 2022 live im TV

Der Berlin-Marathon wird im Fernsehen übertragen. RBB und ARD sind von 9 bis 14 Uhr live dabei.

Sportkleidung kann gespendet werden

Läuferinnen und Läufer des Berlin-Marathons können vor dem Rennen ihre alte Sportkleidung spenden. Die Berliner Stadtmission ruft dazu auf, warme Jogginghosen, alte Turnschuhe, dicke Langarmshirts, Jacken und andere gebrauchte Kleider abzugeben. „Wir hoffen, dass die Sportlerinnen und Sportler ein großes Herz für die Bedürftigen der Stadt haben“, sagte Sprecherin Barbara Breuer. Vor dem Loslaufen können Teilnehmer ihre Spenden am Start einfach fallen und liegen lassen, wo Mitarbeiter der Stadtmission sie dann einsammeln. Die Idee kommt demnach aus den USA, wo solche Kleiderspenden vor Marathons üblich sind.



Läuferinnen und Läufer der Special Olympics bei Marathon in Berlin

Am Sonntag werden Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung beim Berlin Marathon 2022 laufen und ein sichtbares Zeichen für Inklusion und eine gleichberechtigte Gesellschaft setzen.

Auch ein besonders schneller Läufer von Special Olympics beim Berlin Marathons starten: Nyasha Derera, International Global Messenger der Bewegung und Langstreckenläufer aus Simbabwe. Derera wird versuchen, seine Bestzeit von 2:23 Stunden zu bestätigen.