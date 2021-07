Wir sind alle durchgekommen! So kurz und bündig schaut Uwe Oppitz zurück auf die letzten drei Corona-Wellen und seine Branche. Der Geschäftsführer des Vereins der Brandenburger Kleinbrauereien blickt lieber nach vorn auf das, was jetzt alles geplant ist. Insgesamt gibt es 25 Kleinbrauereien in Brandenburg, 20 davon arbeiten im Verein zusammen. Seit diesem Jahr auch die Brauer aus Bernau und Fürstlich Drehna.

Ein Schauspieler wird neuer Bierb...