Eigentlich war die Pressekonferenz am Dienstag im Wissenschaftsministerium dem 30-jährigen Bestehen der Universitäten in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) gewidmet. Denn diese waren am 15. Juli 1991 – nur neun Monate nach der damaligen Wiederentstehung des Landes Brandenburg – auf einen Sc...