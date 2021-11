Seit gut einem Jahr ist der Spitzendiplomat Arndt Freytag von Loringhoven Deutschlands höchster Vertreter in Warschau. Bei einem Vortrag an der Europa-Universität in Frankfurt und Słubice werden seine Sorgen um den Zustand der Beziehungen beider Länder überdeutlich. Und der Botschafter warnt vor einem Horrorszenario.