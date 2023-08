Anfang September 2023 ist es so weit: Der Brandenburg-Tag in Finsterwalde wird eröffnet. Das inzwischen 17. Landesfest kommt in die Sängerstadt. Was wird für die Besucherinnen und Besucher an Programm geboten?

Ein durchaus passendes Motto für ein Fest in der einzigen Sängerstadt in ganz Deutschland. Aushängeschild sind die „Vier Finsterwalder Sänger“ mit schwarzem Frack und Zylinder. Alle zwei Jahre lädt Finsterwalde zum Sängerfest ein, eines der größten Volksfeste des Landes. Der Brandenburg-Tag soll noch eine gehörige Nummer größer werden. Und das alles bei freiem Eintritt.

Brandenburg-Tag in der Innenstadt von Finsterwalde

Das Festgebiet beim Brandenburg-Tag 2023 erstreckt sich über vier unterschiedliche Bereiche, wie die Veranstalter erklären:

● Der Festbereich A erstreckt sich vom Bahnhof Finsterwalde über die Berliner Straße bis zur Schulstrasse und schließt den Stadtpark mit ein.

● Der Festbereich B ist der zentrale Festbereich rund um den Marktplatz und die Lange Straße.

● Der Festbereich C beginnt am Kirchplatz und verläuft über die Brandenburger Straße bis hin zu den Straßen Finspångsgatan und Rue de Montataire, einschließlich des großen Schlossparks.

● Der Festbereich D erstreckt sich entlang der Straße der Jugend und über den Campus des Sängerstadt-Gymnasiums bis zur Tuchmacherstraße.

In den vier Festbereichen sind insgesamt elf Bühnen und „thematische Straßen“ geplant, wie es vom Veranstalter heißt. Geplant sei das unter anderem zu den Bereichen Regionalität und Tourismus, Wirtschaft und Industrie, Natur und Umwelt, aber auch Sport, Kultur, Demokratie, Bildung und Ehrenamt.

Alexander Knappe, Silly und Frida Gold in Finsterwalde

Neben Ständen von verschiedenen zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Akteuren soll die zweitägige Festveranstaltung auch dem Motto gerecht werden - es wird viel Live-Musik geboten

Nach dem traditionellen Fassbieranstich am 2. September eröffnet das sinfonische Blasorchester der Kreismusik- und Kunstschule Gebrüder Graun die musikalische Party in der Sängerstadt auf der Hauptbühne am Finsterwalder Markt.

„Marquess“ aus Hannover und Frida Gold aus Bochum sowie von „Silly“. Zu den Highlights auf der Hauptbühne gehören am Abend die Auftritte der Pop-Musikband

Die vier Finsterwalder Sänger, hier beim Festumzug zum Sängerfest, sind das Aushängeschild der Elbe-Elster-Kommune.

© Foto: Heike Lehmann

Auf der Bühne im Schlosspark gibt es am Samstag unter anderem Auftritte von „The Marvellous Magpies“. Die Band aus Finsterwalde spielt Hits der 50er Jahre mit deutschen Texten. Die Musik, die sie machen, ist angesiedelt zwischen Country und Rock 'n' Roll. Auch ein bisschen Blues ist dabei

Für die jüngeren Gäste gibt es dann am späteren Abend die große „Fritz-Party“ des entsprechenden Radio-Senders, die bis in die frühen Morgenstunden andauern wird.

Zum musikalischen Höhepunkt dürfte die größte Live-Band Brandenburgs avancieren, die zum Abschluss des Festwochenendes den Finsterwalder Marktplatz rocken will. Dort können alle, die Lust haben, Teil der Band werden. Mit dabei ist unter anderem auch Alexander Knappe

Großes Mitmach-Konzert in Finsterwalde

Hierfür soll ab dem Nachmittag eine eigene Konzertarena auf dem Finsterwalder Markt aufgebaut werden. Alle interessierten Musiker können sich und [email protected] für eine Teilnahme anmelden. Die Veranstalter geben auch bereits einen ersten Einblick in die Songs, die dort gemeinsam zum Besten gegeben werden sollen.

So finden sich im digitalen Liederbuch internationale Klassiker wie „We will rock you“ der britischen Band Queen oder auch von den Grunge-Legenden Nirvana „Smells like teen spirit“. Aber auch aktuellere Songs werden dabei augenscheinlich nicht zu kurz kommen. So finden sich dort auch der zur Sängerstadt passend betitelte Song „Chöre“ von Mark Forster sowie „Zusammen“ von den Fantastischen Vier, gemeinsam mit dem Erfurter Sänger Clueso. Diese Hits werden dann von der wahrscheinlich größten Live-Bands Brandenburg gespielt.

Auch gastronomisch soll der Brandenburg-Tag so einiges bieten. So werden, nach Veranstalter-Angaben, die Gastronomen und Händler Produkte aus allen Teilen des Bundeslandes anbieten. Und gleichzeitig wird auch die internationale Vernetzung sichtbar. Die Partnerstädte von Finsterwalde aus dem Saarland (Eppelborn), Lettland (Salaspils) und Frankreich (Montataire) werden sich ebenfalls präsentieren. Mit der nördlich von Paris gelegenen Stadt feierte man im vergangenen Jahr den 60. Geburtstag der Partnerschaft. Im September trifft man sich wieder. Erneut zum großen gemeinsamen Fest.