Eigentlich wurden in Brandenburg zum 30. September alle Impfzentren geschlossen. Mit steigenden Inzidenzen und dem steigenden Bedarf an Auffrischimpfungen werden die Rufe nach der Wiedereröffnung der Impfzentren lauter. Potsdam will das jetzt auch tun: Einem Bericht der MAZ zufolge laufen dazu bereits die Vorbereitungen.

Wie der rbb berichtet soll das neue Impfzentrum in Potsdam die Arztpraxen entlasten. Das neue Impfzentrum soll noch Ende November in Betrieb gehen. Wo genau das Impfzentrum sein soll, ist noch nicht bekannt und wird bis Ende der Woche bekanntgegeben.

Corona-Impfung in Brandenburg

Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung in Brandenburg forderte der Brandenburger Hausärzteverband die Bürger auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Die Pandemie hat rasant wieder an Fahrt aufgenommen“, sagte die Vorsitzende Karin Harre. „Besonders betroffen sind die Ungeimpften, so dass die ganze Gesellschaft aufgerufen ist, diese Menschen von einer Impfung zu überzeugen.“ Nach Angaben des RKI sind erst 61,2 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg vollständig geimpft. Damit liegt die Mark weiter vor Sachsen auf dem vorletzten Platz der Bundesländer.

Für die Auffrischungsimpfungen seien insbesondere die älteren und gefährdeten Patienten zu berücksichtigen, sagte Harre. Vordringlich seien Personen über 70 Jahre, Menschen mit relevanter Immunschwäche, alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Menschen mit einer Johnson & Johnson-Impfung an der Reihe. In Brandenburg haben laut RKI erst 6,5 Prozent der über 60-Jährigen die Booster-Impfung. Das ist bundesweit der letzte Platz.

Grundsätzlich hätten alle Bürger, deren Grundimmunisierung mindestens sechs Monate zurückliege, einen Anspruch auf eine Auffrischung, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack. Da sich der Impfschutz aber nur langsam abbaue, müsse nicht jeder genau nach sechs Monaten erneut geimpft werden. „Termine, die einige Wochen später liegen, sind medizinisch unproblematisch.“