In Brandenburger Corona-Hotspots gilt seit Samstag die so genannte 15-Kilometer-Regel. Momentan gilt das in fast allen brandenburgischen Landkreisen. Nur in Oberhavel liegt die 7-Tage-Inzidenz zurzeit unter 200. Auch Berliner müssen ab Sonnabend mit der Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit rechne...