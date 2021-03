Die Quarantäneregeln für Einreisende aus Risikogebieten nach Brandenburg werden um vier Wochen verlängert. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Potsdam, dass die Verordnung nun bis zum 2. April gilt, wie die Staatskanzlei mitteiltet. Wer aus solchen Gebieten nach Brandenburg kommt, muss sich grundsätzlich zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Der „kleine Grenzverkehr“ etwa für Einkäufe in Polen fällt ebenfalls unter die Quarantäneregelung.