Seit einiger Zeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Elbe-Elster weit unter allen anderen in Brandenburg – trotz Omikron. Der Kreis behauptet, es liegt daran, dass es in der dritten Welle so viele Infektionen gab. Das Ministerium meint, die Werte werden falsch übermittelt. Wer hat Recht?